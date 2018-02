Incidente sul lavoro a Osio Sotto

Operaia perde la falange di un dito Infortunio sul lavoro giovedì 15 febbraio poco prima delle 18. Una donna di 46 anni, operaia di un’azienda di Osio Sotto, si è infortunata mentre stava lavorando sulla linea di produzione.

L’infortunio ha causato l’amputazione di una falange dell’indice della mano destra. La donna stava pulendo la linea di produzione nell’azienda dove lavora e che si occupa di prodotti di bellezza, in via Ciserano a Osio Sotto, quando si è verificato l’incidente. Immediati i soccorsi dei colleghi: con un’ambulanza del 118 l’operaio è stata trasferita all’ospedale di Zingonia per le cure del caso.

