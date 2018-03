I vigili del fuoco in arrivo a Ciserano (Foto by Foto Cesni)

Schiacciato da un macchinario al lavoro

Incidente a Ciserano, ferito 33enne L’incidente sul lavoro si è verificato a Ciserano in un’azienda che si occupa di materiale plastico in via Liegi 2, poco dopo le 16 di venerdì 9 marzo.

A restare incastrato in un macchinario un uomo di 33 anni di Verdello: l’operaio stava lavorando alla Comi di Ciserano e , secondo la prima ricostruzione, su un macchinario in fase di collaudo: si trovava ad una altezza di 4 metri quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto schiacciato dal macchinario con un braccio e parte del torace.

Immediatamente sono scattati i soccorsi, sul posto, oltre all’ambulanza, anche l’elicottero del 118 che ha trasferito il 33enne in ospedale. Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Ats.

© RIPRODUZIONE RISERVATA