Inseguimento in auto, poi le botte

Due feriti nella lite in strada a Treviglio Nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre il parapiglia tra Casirate e Treviglio. Coinvolte tre persone, due sono rimaste ferite.

Lite fra tre persone, due delle quali sono rimaste ferite, nel pomeriggio tra Casirate e Treviglio. Tutto è iniziato verso le 14,40 e la dinamica è ancora in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, il diverbio è iniziato a Casirate, poi è proseguito con un inseguimento in auto: due dei coinvolti sono saliti su una macchina e hanno inseguito il terzo, salito a bordo di un’altra vettura. A Treviglio, all’altezza della nuova rotatoria di via Baslini, gli inseguitori avrebbero speronato l’auto in fuga, che a quel punto si è fermata. Il litigio è quindi proseguito in strada: nel parapiglia sono rimasti feriti i due inseguitori, che sono stati accompagnati all’ospedale di Treviglio per le cure del caso, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto ambulanze, elisoccorso, polizia locale di Treviglio, polizia di Stato e carabinieri.

