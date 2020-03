Intervento in casa di positivi al covid- Foto

Vigili del fuoco in tute da biocontenimento Chiamati per sistemare una persiana pericolante sono entrati in azione con tute speciali in un’abitazione di Cassano.

Martedì 31 marzo una squadra dei Vigili del fuoco volontari di Treviglio è intervenuta con Aps e autoscala per sistemare una persiana pericolante a Cassano D’Adda. Nell’abitazione c’erano alcune persone in quarantena positive al Covid. Per questo l’intervento è avvenuto con procedure e sistemi speciali di bio contenimento.

