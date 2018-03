(Foto by Foto Cesni)

L’abitazione di Pontirolo dove è morto il 79enne (Foto by Foto Cesni)

Respira monossido, il figlio lo soccorre

Muore pensionato 79enne a Pontirolo È successo intorno all’una di domenica mattina 4 marzo e ora si sta indagando sulle cause.

Un uomo di 79 anni, italiano e pensionato, è morto nella notte tra sabato e domenica 4 marzo a causa di una grave intossicazione da monossido. L’anziano si trovava nel salotto della sua casa di Pontirolo quando avrebbe inalato monossido provocato dalla stufa a legno. Ad accorgersi del malore uno dei due figli che abitano con lui che lo ha soccorso, sentendosi a sua volta male. Il figlio è però riuscito a raggiungere la porta di casa e a dare l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono intervenuti per primi intorno all’una del mattino insieme all’ambulanza del 118. Per il 79enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto intossicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA