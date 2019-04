Intossicazioni etiliche nella notte

A Spirano si ribaltata auto di giovani Nottata intensa per i soccorritori bergamaschi. Tante intossicazioni etiliche dovute agli eccessi del sabato sera. Ma non solo: a Spirano quattro giovani si sono ribaltati mentre viaggiavano sulla strada provinciale 22.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’una e trenta a Spirano, lungo la strada provinciale 122. Coinvolte quattro persone, fra cui un giovane di 21 anni. Sul posto i carabinieri di Treviglio per i rilievi e la Croce Rossa di Romano, in codice rosso, per il trasferimento all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il ferito è risultato poi in condizioni fortunatamente non gravi ed è ricoverato a Bergamo per accertamenti.

Numerose le intossicazioni etiliche: poco prima dell’una, a Treviglio, in viale Ortigara, un uomo di 48 anni è rimasto intossicato. Stessa cosa un’ora dopo, a pochi minuti dalle due, in via Brescia, ad Antegnate, un 38enne è stato soccorso per intossicazione da alcol.

Situazione analoga anche a Bergamo: alle 2.30 in via Palma il Vecchio soccorso un uomo, alle 4 a Carobbio degli Angeli in via Butonia con una 22enne trasferita all’ospedale di Seriate sempre per intossicazione etilica. Alle 5 l’ambulanza è ritornata ad Antegnate per un 42enne.

