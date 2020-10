(Foto by Ceni)

La Mille Miglia (Foto by Ceni)

La Mille Miglia romba

per le strade di Treviglio Domenica 25 ottobre la manifestazione nella Bassa Bergamasca, durante l’ultima tappa Parma-Brescia.

Treviglio domenica 25 ottobre ha accolto la tappa finale della Mille Miglia, con tutti gli accorgimenti per garantire il rispetto delle norme anticovid. La prima macchina è arrivata in piazza Garibaldi alle 12,45, tra gli applausi e le foto degli spettatori, tutti con le mascherine. Alla manifestazione, che interessa sul territorio urbano un tragitto di circa dieci chilometri (quattro nel centro storico di Treviglio), partecipano 390 equipaggi oltre alle 200 supercar fuori concorso.

Domenica mattina, sotto un cielo sereno, i concorrenti erano partiti dal Parco Ducale di Parma. Il convoglio ha raggiunto l’autodromo di Varano de’ Melegari, per una batteria di prove speciali, poi Salsomaggiore Terme, Castell’Arquato, Codogno e Lodi. Dopo il pranzo in gara a Treviglio, passaggio a Bergamo e arrivo in viale Venezia a Brescia.

