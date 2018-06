Il treno deragliato a Pioltello

Mancano i documenti del giunto Non si trovano le carte che permetterebbero di sapere quale ditta ha costruito il giunto e quando: in quel «punto zero» infatti si staccò lo scorso 25 gennaio un pezzo di rotaia, causando la morte di tre donne, due delle quali bergamasche. E quindi slittano i tempi degli accertamenti.

Nel caso del treno 10452 che lo scorso 25 gennaio deragliò nei pressi della stazione di Pioltello, nel Milanese, causando tre morti tra cui due bergamasche e cinquanta feriti, si è creato anche un «mistero» sulla ditta che ha fabbricato e sul periodo di costruzione dell’ormai noto giunto con problemi di manutenzione. Giunto collocato nel cosiddetto «punto zero» dove si staccò un pezzo di rotaia che causò il deragliamento.

Da quanto si è saputo, infatti, mancano i documenti che permetterebbero di sapere chi l’ha costruito e quando, e gli inquirenti e i loro consulenti stanno compiendo accertamenti per scoprire questi elementi necessari per svolgere le analisi irripetibili previste e che sono, dunque, slittate.

Da quanto risulta, infatti, questo genere di giunti che saldano le rotaie vengono fabbricati sia da Rete ferroviaria italiana che da ditte esterne. E in questo caso, però, mancano agli atti dell’inchiesta le carte da cui si possa evincere il nome dell’azienda costruttrice e il periodo di fabbricazione.Inoltre, lo stesso giunto non presenta elementi utili per arrivare a capire chi l’ha costruito.

