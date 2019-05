La visita a Zingonia (poi a Dalmine) - Foto

Sul cantiere per la demolizione delle Torri Mattinata nella Bergamasca lunedì 13 maggio per il segretario della Lega e ministro dell’Interno.

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, oggi, lunedì 13 maggio, è nella Bergamasca. Dopo la tappa a Brembate, con annessa polemica sulla rimozione di uno striscione contro si lui, «Non sei il benvenuto» (leggi qui: https://www.ecodibergamo.it/stories/isola/brembate-via-striscione-anti-salvini-pd-censura-liberta-di-pensiero-calpestat_1310462_11/), il segretario della Lega è arrivato a Zingonia, dove è in corso l’abbattimento delle Torri. Come è suo costume, ha indossato giubbetto e casco di protezione e ha voluto provare di persone uno dei mezzi dell’impresa «Vitali», che si sta occupando del lavori (la Torre «Anna 3» è già stata demolita, in corso c’è l’abbattimento della «Anna 2»), dando un colpo di benna alla Torre «Anna 1». Salvini sarà poi a Dalmine per sostenere il candidato sindaco della Lega, Francesco Bramani.



(Foto by (foto cesni))



(Foto by (foto cesni))



(Foto by (foto cesni))



(Foto by (foto cesni))

© RIPRODUZIONE RISERVATA