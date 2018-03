«Ladri in cortile, noi chiusi in casa»

Famiglie braccate per l’ottava volta Terrore per tre famiglie di Comun Nuovo: hanno visto sullo schermo tre intrusi. Si sono barricati in casa e hanno chiesto aiuto ai Carabinieri.

Serata di paura per tre famiglie residenti in una cascina a Comun Nuovo: hanno visto sullo schermo delle telecamere tre intrusi. Si sono barricati in casa e hanno chiamato le Forze dell’Ordine. Già presi di mira altre otto volte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA