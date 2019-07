Ladri scatenati tra Osio Sotto e Sopra

Furto alle piscine e tentato colpo in ditta Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 luglio. Nel mirino la struttura comunale di via Delle Industrie e Osio Sotto e un'azienda a Osio Sopra.

Furto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 luglio alle piscine comunali di Osio Sotto. Ignoti si sono introdotti nella struttura di via Delle Industrie scardinando e danneggiando porte e finestre, come si vede dalle foto. Ancora non è stato quantificato il bottino, pare che i ladri abbiano razziato la zona del bar, degli spogliatoi e degli uffici. Sul posto i carabinieri di Osio e l’istituto di vigilanza «Sorveglianza Italiana». Sembra che i ladri abbiano colpito anche all’Avis di Osio, che si trova nella stessa via. Malviventi in azione anche a Osio Sopra, dove è stato tentato un colpo alla Nuova Cmm» di via Termini: qui i ladri, che hanno cercato di entrate in azienda prima forzando una porta e poi un portone sono fuggiti quando sul posto è intervenuta una pattuglia della «Sorveglianza Italiana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA