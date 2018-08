Lanciano sassi dalla strada verso le case

Donna ferita al volto a Romano Responsabili un gruppo di otto ragazzi in via Filarmonici. Episodi analoghi nella stessa zona verso cinque finestre.

Poteva andare decisamente peggio alla 36enne di Romano di Lombardia colpita di striscio alla fronte da una pietra, lanciata da un componente di un gruppo di ragazzini che, dalla strada, ha mirato la finestra del bagno dove si trovava la donna. Grazia Scotti ha riportato un leggero trauma cranico con una ferita non suturata ma solo medicata, che i medici del pronto soccorso dell’ospedale cittadino hanno giudicato guaribile in sette giorni. L’episodio si è verificato venerdì alle 22,50, in via Filarmonici, quando Grazia Scotti si trovava in bagno e si apprestava a uscire per andare in salotto: «Ho sentito sulla fronte di striscio la pietra – ha raccontato – che poi è finita contro la porta e si è frantumata in cinque pezzi. Era grossa quanto il palmo di una mano e subito ho verificato allo specchio quanto mi era capitato – ha proseguito – e cosa avevo rischiato». Affacciatasi alla finestra ha visto scappare un gruppo di ragazzini della presumibile età tra gli 10 e i 12 anni.

