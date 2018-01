Lascia i domiciliari per incontro galante

Donna di 41 anni arrestata a Boltiere Era in compagnia di un uomo (in stato d’ebbrezza) contattato su una chat.

È’ stata arrestata in flagranza di reato stanotte dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio per evasione e resistenza a pubblico ufficiale una pregiudicata 41enne da tempo residente nella Bergamasca. La donna stava scontando la misura della detenzione domiciliare a Madone , per un suo precedente penale per reati contro il patrimonio. È stata fermata a Boltiere dai militari del 112 del Nucleo Radiomobile di Treviglio durante un’ordinaria attività di controllo del territorio. Si trovava in compagnia di un uomo, ubriaco alla guida e per questo denunciato: (aveva un tasso oltre il doppio il limite legale.

La 41enne ha in prima battuta dato delle false generalità per cercare di eludere il controllo in atto. I Carabinieri hanno però scoperto le sue vere generalità della 41enne, realizzando in questo modo che era una pregiudicata che in quel momento si doveva trovare in regime di detenzione domiciliare a casa sua. Era evasa per andare ad incontrare l’uomo trovato in sua compagnia, contattato tra l’altro in precedenza tramite una chat. La donna, vistasi scoperta, ha aggredito i Carabinieri, tentando la fuga. Prontamente bloccata è stata quindi dichiarata in stato di arresto.

