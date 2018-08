Lasciato in strada, rischiava l’investimento

Dopo l’appello, Ice trova casa - Video Lo avevano trovato nella mattina di giovedì 16 agosto sul ponte che porta a Palosco: dopo l’appello su L’Eco, il piccolo Ice ha trovato casa e anche dei nuovi amici.

Lo hanno trovato nella mattina di giovedì 16 agosto, sul ponte che porta a Palosco, e avrebbe rischiato di essere investito due volte. A segnalarlo è una nostra lettrice che ha raccontato l’abbandono di un cane: «Una passante lo ha spostato dalla strada e lo ha preso con sè: è una persona esperta di animali - racconta la nostra lettrice -, in quanto collaborava con medici veterinari e ha una toletta per cani».

L’animale è stato soccorso: non mostra segni di aver camminato a lungo, non era disidratato nè accaldato. Probabilmente era appena stato abbandonato in strada: «È stato verificato che non ha il microchip: da una prima visita avrebbe 4 mesi». Tantissime le risposte all’appello lanciato anche sui social per trovargli una casa: alla fine il piccolo Ice - così è stato ribattezzato - ha trovato casa ad Antegnate e soprattutto una famiglia con altri 3 cani pronta a dargli affetto.

