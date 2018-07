Lastra da 20 quintali gli cade sulle gambe

Grassobbio, grave operaio di 39 anni L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di martedì 10 luglio in una ditta di via Padergnone.

Un lastrone metallico di 20 quintali lo ha investito schiacciandogli entrambe le gambe. Grave infortunio per un 39enne sudamericano residente a Bergamo, che stava lavorando in un’azienda metalmeccanica Vmi di via Padergnone a Grassobbio. In codice rosso sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica. L’uomo, dopo le cure sul posto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale al Papa Giovanni. Le sue condizioni sarebbero serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA