L’autista si era fermato con il tir a riposare

Treviglio, furto di bici Bianchi dal camion

Ha ritirato le bici in azienda, alla Bianchi, e poi si è fermato in un piazzale di Treviglio per riposare. È stato derubato così un camionista, martedì 7 maggio: un bottino di circa 1500 euro.