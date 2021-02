Lettera truffa sulle vaccinazioni anti-Covid

È un falso, non comunicate dati sensibili Attenzione, la lettera con il logo dell’Asst Bergamo Ovest di Treviglio e Romano è un falso, le procedure per le vaccinazioni non sono ancora iniziate.

La lettera, che pubblichiamo integralmente qui sotto è un falso. Il mittente ha, infatti, utilizzato illecitamente il nome e il timbro dell’ospedale di Treviglio come descritto in un comunicato dell’azienda.

La lettera inviata ad alcuni cittadini della Bassa

«L’Asst Bergamo Ovest, non appena informata della truffa, ha sporto denuncia alle autorità competenti, per consentire il perseguimento dei responsabili. Chiediamo a tutti i cittadini di prestare molta attenzione e non fornire alcun dato sensibile via mail.



A tempo debito, l’Asst Bergamo Ovest informerà i cittadini sulle modalità di prenotazione/adesione esclusivamente con i propri canali ufficiali (Sito Internet e pagina Facebook), senza l’invio al proprio domicilio di missive».

