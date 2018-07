Lonato, crolla un lastrone di cemento

Muore geometra 59enne di Romano La tragedia a Lonato del Garda, nel Bresciano. A morire un geometra di Romano di Lombardia di 59 anni.

Una lastra di cemento sarebbe crollata e lui è stato colpito, non è chiaro se direttamente dal manufatto pesante 40 quintali oppure dal braccio di un carrello elevatore utilizzato per i lavori.Un geometra di 59 anni è morto così: abitava a Romano di Lombardia ed è morto in ospedale, a distanza di poche ore dal terribile incidente, avvenuto mentre stava lavorando, come capo cantiere.

