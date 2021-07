Lurano, la distruzione della tromba d’aria: i video completi della Polizia locale Tre video dalle telecamere posizionate in diverse parti del paese mostrano la devastazione a Lurano per la tromba d’aria. I filmati della Polizia locale nella piazzola ecologica, dal parcheggio e in piazza.

Lurano, giovedì 8 luglio. Sono le 16.55 e la prima violentissima scarica di vento si abbatte sulla piattaforma ecologica scardinando la cancellata. Sono le 16.57 quando le telecamere di videosorveglianza puntate sulla piazzetta vicino al campo sportivo inquadrano una donna armata di ombrello che, sfidando le intemperie, attraversa il parcheggio con non poca difficoltà per via del nubifragio.

Il video della Polizia locale dalle telecamere della piazzola ecologica

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Le raffiche di vento si fanno sempre più potenti e la pioggia più intensa. Questione di attimi e, di lì a poco, proprio in quel punto, crolla la struttura dello spazio civico «Scaravaggi». Le lamiere e le travi di legno si ammassano coinvolgendo un’automobile parcheggiata a pochi metri.

Il video dalla piazzetta del campo sportivo

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Lo scenario sembra quello di un film: la conta dei danni resta, però, ancora difficile da definire con precisione anche se, secondo una prima valutazione fatta dal primo cittadino Ivan Riva, intenzionato a chiedere lo stato di calamità, si aggirerebbe intorno al milione di euro.

Il video dal parcheggio

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA