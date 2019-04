Lutto in redazione a L’Eco di Bergamo

Addio alla mamma di Emanuele Falchetti Lutto nella redazione de L’Eco di Bergamo: si è spenta mercoledì 10 aprile, colpita da una grave malattia, Grazia Tomasoni, mamma del nostro collega Emanuele Falchetti, caposervizio del settore Città.

Lutto nella redazione de L’Eco di Bergamo: si è spenta mercoledì 10 aprile, colpita da una grave malattia, Grazia Tomasoni, mamma del nostro collega Emanuele Falchetti, caposervizio del settore Città. Grazia Tomasoni era originaria del quartiere Pignolo in città dove è cresciuta con due sorelle (lei era la terzogenita) e dove da giovane ha lavorato come parrucchiera. Dopo essersi sposata con Vittorio Falchetti si è trasferita a Grassobbio dove la famiglia aveva deciso di trasferire l’attività (una società che produceva piccoli elettrodomestici e soprattutto asciugacapelli). Vittorio Falchetti è stato anche sindaco del paese dell’hinterland negli anni Settanta.

Da allora Grazia si è sempre dedicata alla famiglia, ai figli Emanuele e Roberta, diventandone il vero pilastro nei momenti più difficili: innanzitutto all’inizio degli anni Ottanta per un grave incidente d’auto che ha costretto il marito e la figlia in ospedale per quasi due mesi. Poi negli anni Novanta: quando le condizioni di salute del marito Vittorio si sono aggravate Grazia l’ha accudito per quasi dieci anni in casa e cioè fino a quando è scomparso nel 2001. I figli ricordano Grazia per la grande dolcezza e un tratto discreto che la faceva ben volere da tutti. «Ci ha insegnato a guardare il mondo con gli occhi del cuore e di questo gliene siamo infinitamente grati» ha ricordato il figlio Emanuele.

I funerali saranno celebrati venerdì 12 aprile alle 9.15 nella chiesa di Ognissanti presso il Cimitero monumentale di Bergamo. A Emanuele e a tutti i suoi familiari vanno le condoglianze e l’abbraccio di tutta la redazione de L’Eco di Bergamo.

