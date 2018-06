Mai dimenticare la borsa nel carrello...

La trova sulla macchina della ladra A Romano di Lombardia brutta avventura per una donna che per una disattenzione di pochi minuti ha rischiato di perdere borsa, soldi e documenti.

Ha dimenticato la borsa appesa al carrello della spesa, ma quando è tornata due minuti dopo non c’era già più: per fortuna ha notato a poca distanza una donna che saliva su una Mercedes proprio col maltolto ed è riuscita a fermarla. È successo venerdì pomeriggio nel posteggio del centro commerciale «Il Borgo» di Romano di Lombardia: in manette è finita J. C., nativa di Udine e domiciliata a Senago.In direttissima arresto convalidato con obbligo di dimora a Senago, processo il 24 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA