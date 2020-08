Colpito da un malore al bar

59enne muore a Treviglio Nel pomeriggio di venerdì 28 agosto un uomo di 59 anni è rimasto vittima di un malore a Treviglio.

Intervento del 118 nel pomeriggio di venerdì a Treviglio per un uomo colpito da un improvviso malore mentre si trovava al bar «Mocado» di via Caravaggio 45. Secondo le prime informazioni, l’uomo, 59 anni, era un cliente: si è sentito male verso le 16,30 e immediatamente dal locale è stato dato l’allarme agli enti di soccorso. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza in codice rosso. Purtroppo non ce l’ha fatta.

