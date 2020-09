Malore improvviso mentre è al bar

Pensionato muore a Castel Rozzone Venerdì mattina si è sentito male mentre faceva colazione, vani i soccorsi. Aveva 81 anni.

Colto da un improvviso malore mentre si trovava in un bar, è stato soccorso ma non c’è stato nulla da fare. La vittima è un uomo di 81 anni che, venerdì 25 settembre, verso le 7,20, si trovava all’interno del bar «Castello», nella piazza centrale di Castel Rozzone. Stando alle prime informazioni, il pensionato era seduto a un tavolo e stava facendo colazione, quando s’è sentito male. Immediati i soccorsi da parte dei presenti. Il 112 ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza, ma purtroppo l’anziano non ce l’ha fatta.

