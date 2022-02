(Foto by Cesni)

I soccorsi alle Poste (Foto by Cesni)

Malore in coda alle Poste di Romano, salvato grazie al defibrillatore Un uomo di 56 anni era in coda quando si è sentito male, il personale gli ha praticato le manovre per rianimarlo

Attendeva in coda il suo turno nell’ufficio postale di Romano quando è stato colto da infarto, ma provvidenziale si è rivelato l’intervento di un dipendente con un defibrillatore che ha ridato al suo cuore i battiti. Il 56enne romanese, dopo essere stato soccorso dal personale del 118, è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato. Il fatto si è verificato ieri alle 17,30 nell’ufficio di fronte alla stazione. Qui l’uomo era in fila, quando d’un tratto ha accusato il malore ed è crollato a terra davanti sotto gli occhi di diverse persone. Subito il personale dell’ufficio postale è intervenuto, praticando il massaggio cardiaco al 56enne e mandando uno degli utenti a prendere all’esterno il defibrillatore, posto su una colonnina poco distante. L’uso dell’apparecchio ha permesso di rianimare l’uomo, in attesa dei soccorritori pronti poi nello scongiurare il pericolo che la situazione peggiorasse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA