Maltempo, i danni del vento - Foto 44 interventi dei Vigili del Fuoco in due ore

44 interventi dei Vigili del Fuoco in due ore Dalle 6 alle 8.30 di venerdì 24 luglio, sono stati oltre quaranta gli interventi di per alberi abbattuti, tetti scoperchiati e cantine allagate in tutta la provincia.

Alberi abbattuti o pericolanti, cantine e sottopassaggi allagati, ma anche tetti scoperchiati, il nubifragio che si è abbattuto sulla nostra provincia nella mattinata di venerdì 24 luglio ha provocato diversi danni e disagi in tutta la provincia.

Ben oltre 40 interventi in due ore dei Vigili del Fuoco dalle 6.30 alle 8.30.

Tetti scoperchiati a Romano di Lombardia in piazza IV Novembre e in piazzale della Stazione e viale del Cimitero

Alberi pericolanti a Osio Sotto in via Carducci, a Stezzano in via Berlocca, a Cassano d’Adda, a Bariano, a

Allagamenti a Mozzo, a Grassobio, a Curno, a Ugnarno, a Bergamo in via Broseta, in via Angelo Mai, in via dei Caniana, in via San Tommaso, in via Galmozzi, in via San Domenico e Salvo d’Acquisto.

Interventi anche a Treviolo e Lallio.

