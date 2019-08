Maltratta la moglie e la cognata

Romano, lite anche in strada: arrestato Nel corso della notte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto, a Romano di Lombardia i Carabinieri della Stazione di Martinengo, insieme a una pattuglia del Norm della Compagnia di Treviglio, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di nazionalità nigeriana resosi autore di minacce e resistenza a pubblico ufficiale nonché maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dei militari è stato necessario in quanto l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche, ha aggredito e picchiato la moglie e la cognata che hanno riportato diverse lesioni. Le due donne sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale di Treviglio.

La lite si è verificata nell’abitazione di famiglia e per le strade del centro di Romano di Lombardia, dove sono stati proprio i passanti a soccorrere per primi le due donne aggredite, richiedendo l’intervento dei Carabinieri. Gli stessi carabinieri sono stati aggrediti e minacciati dall’uomo che è stato quindi arrestato e trasferito in carcere a Bergamo.

