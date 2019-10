Martinengo, malore fatale per un 81enne

I passanti lo soccorrono con il defibrillatore Alcuni passanti lo hanno visto accasciarsi a terra e hanno cercato di rianimarlo con il defibrillatore in dotazione al Comune di Martinengo.

Un anziano di 81 anni è stato colto da un malore fatale a Martinengo nella prima mattinata di giovedì 10 ottobre: la tragedia è avvenuta in via Ludovico Odasio a pochi passi dal Comune della Bassa. Erano circa le 7.20 quando l’anziano è finito a terra improvvisamente, mentre stava camminando. Dalle prime informazioni sul posto pare che l’anziano si stesse recando al vicino centro prelievi dalla sua abitazione. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno lanciato l’allarme: un giovane è corso a prendere il defibrillatore in dotazione al Comune di Martinengo ma quando è arrivato sul posto erano sopraggiunte un’autoambulanza e un’automedica da Bergamo. Nonostante i tentativi di rianimazione l’81enne è deceduto, vittima di un arresto cardiaco.

