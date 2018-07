Matteo e la grande passione per le moto

Oggi a Brignano i funerali del 19enne

«Aveva la passione per la pallavolo che aveva preso da me. E quella per la moto che non so da chi abbia ereditato. In famiglia nessuno ama le due ruote: ci fanno paura». Paolo Milani riesce a parlare nonostante il dolore che sta provando per la scomparsa del figlio Matteo.