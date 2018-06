Maxi blitz con 150 carabinieri a Zingonia

Droga e 30 irregolari nei palazzi Anna Maxi blitz di 150 carabinieri a Zingonia: perquisiti contemporaneamente tre palazzi «Anna» a Ciserano. I primi esiti del blitz.

Trenta gli stranieri irregolari rintracciati dai militari dell’Arma intervenuti in forza nei tre complessi condominiali «Anna» di via Bologna di Ciserano. In prevalenza si tratta di marocchini, ma sono stati individuati anche nigeriani e transessuali brasiliani, tutti quanti clandestini sul territorio nazionale e molti di loro anche con alle spalle già altri precedenti di polizia e penali. Circa un chilo e mezzo lo stupefacente recuperato: hashish, marijuana, cocaina ed eroina. Diffuso poi il degrado rilevato negli appartamenti perquisiti, come anche gli allacci abusivi.

Sono questi i primi risultati che trapelano dal blitz, avvenuto in piena notte, con circa 150 Carabinieri della compagnia di Treviglio, comandata dal capitano Davide Onofrio Papasodaro, impegnati nell’ennesima massiccia attività di polizia giudiziaria pianificata, questa volta addirittura in tre palazzi «Anna» di Zingonia a Ciserano. Su delega della Procura della Repubblica di Bergamo, del sostituto procuratore Carmen Pugliese, i militari dell’Arma della Bassa Bergamasca, con il supporto operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo e del personale del terzo Reggimento Carabinieri di Milano, con l’assistenza altresì specializzata del secondo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio (per l’occasione munito di faro notturno e telecamera a infrarossi) , nonché dei Nuclei Cinofili Carabinieri di Casatenovo e Orio al Serio (impiego di più unità cinofile per la ricerca di armi e droga), hanno eseguito nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 giugno diverse decine di decreti di perquisizione locale e domiciliare negli appartamenti dell’area sensibile di «Zingonia» di Ciserano e precisamente in via Bologna.

Questa volta, come nel precedente maxi blitz del 20 marzo scorso, sono stati perquisiti ben tre complessi condominiali in contemporanea, gli «Anna» precisamente, e non solo quindi un palazzone come nelle precedenti operazioni. Si tratta quindi di una delle più estese attività di Polizia Giudiziaria degli ultimi anni per il controllo del territorio non solo della Bergamasca ma di tutta la Lombardia. Un intero quartiere, di fatto, è stato quindi controllato e perquisito «a tappeto» dai Carabinieri per la ricerca di droga ed armi.

Alla vasta attività di polizia in questione, denominata convenzionalmente «Nuova Zingonia 2», che ha come precedenti ben sette analoghi interventi svoltisi rispettivamente il 15 novembre 2016, il 26 gennaio 2017, il 9 marzo 2017, il 25 maggio 2017, il 27 luglio 2017, il 19 settembre 2017 ed il 20 marzo 2018, sempre a cura dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio e dei militari di rinforzo del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Bergamo, per quanto riguarda in particolare le esigenze relative all’eventuale rimozione di ostacoli fissi, ed alcune squadre della Polizia Locale di Ciserano per quanto attiene invece le attività di sicurezza secondaria e di viabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA