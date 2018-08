Maxi blitz nel «fortino dello spaccio»

Controlli a tappeto dall’alba nella Bassa Decine di militari della Compagnia dei Carabinieri di Treviglio con unità cinofile di Orio al Serio stanno eseguendo un blitz contro lo spaccio nella Bassa.

All’alba di giovedì 2 agosto, decine di militari della Compagnia Carabinieri di Treviglio stanno eseguendo un maxi blitz in via Papa Giovanni a Palosco. I Carabinieri guidati sul posto dal capitano Davide Onofrio Papasodaro, con l’ausilio di alcune unità cinofile antidroga di Orio al Serio, stanno infatti operando una serie di perquisizioni e controlli di pubblica sicurezza «a tappeto» nell’area degradata di via Papa Giovanni, un vero e proprio «fortino dello spaccio», con tanto di vedette. Diversi appartamenti, occupati in prevalenza da extracomunitari, vengono in particolare verificati dai militari dell’Arma per accertarne la regolarità sia in termini di occupazione, sia per verificare l’eventuale presenza di droga. Tale zona sensibile del Comune di Palosco era stata segnalata anche dal sindaco Mario Mazza per le «anomale» presenze riscontrate sul territorio e il continuo «via vai» di giovani e non solo. I Carabinieri, sia in divisa che in borghese, hanno cinturato l’intera area in assetto operativo.

