Md scommette su Cortenuova «Investimento da 80 milioni di euro»

«Investimento da 80 milioni di euro» Il gruppo specializzato in discount: realizzeremo il più grande polo logistico del settore sull’area produttiva commerciale delle ex Acciaierie.

Il gruppo Md è pronto a fare a Cortenuova un investimento da 80 milioni di euro sull’area produttiva commerciale delle ex Acciaierie che ha acquistato all'asta la scorsa settimana per una cifra di 13 milioni e 85 mila euro. L’intenzione, confermata dal fondatore e presidente del gruppo Patrizio Podini, è quella di realizzare un nuovo polo logistico che, come sostenuto dalla stessa società, «a livello nazionale sarà il più grande nel canale discount». I numeri principali si conoscono già: il nuovo polo avrà una superficie complessiva di 270 mila metri quadri sulla quale verranno costruite «infrastrutture ed uffici» per una copertura complessiva di 160 mila metri quadri.

Il nuovo polo logistico che sarà realizzato sull'area delle ex Acciaierie, avrà una importanza nevralgica: «consentirà -viene affermato- di servire tutti i punti vendita del Nord e Centro-Nord». Inoltre la sua posizione viene considerata «strategica e baricentrica per i numerosi punti vendita Md già presenti nella zona e per quelli che saranno sviluppati in futuro».

