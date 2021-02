Melzo, grave 13enne urtato da un treno

Ragazzo trasportato al Papa Giovanni L’incidente su cui sta indagando la Polfer di Treviglio è avvenuto alle 18.30 alla stazione di Melzo nel milanese.

Un ragazzino di 13 anni è stato urtato da un treno alla stazione di Melzo, in provincia di Milano, ed è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, non intubato ma con trauma cranico, facciale, all’addome e agli arti.

Secondo quanto riferito dal 118, il 13enne si trovava sulla banchina, quando è passato il treno. Sulla dinamica dell’incidente sta investigando la Polfer di Treviglio

