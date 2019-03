Merce scaduta, sporcizia e colla pesticida

Nei guai un panificio di Romano Ambienti sporchi, ceste del pane appoggiate per terra, nella sporcizia; muffa negli ambienti di panificazione, colla pesticida, ingredienti scaduti.

Ma non solo: due persone al lavoro ma senza i documenti in regola. Guai per un panificio di Romano di Lombardia dove la polizia locale insieme ai tecnici dell’Ats ha effettuato dei controlli.

L’ispezione ha coinvolto sia il laboratorio sia la rivendita, dove sono stati rilevati diversi problemi: condizioni igieniche non adeguate, irregolarità nei contratti di lavoro. Oltre alla sporicizia degli ambienti anche gli utensili del laboratorio di panificazione sono stati trovati sporchi e arrugginiti. Gli agenti hanno scoperto anche l’uso della colla pesticida, probabilmente proprio per la presnza di animali nei locali.

Per quanto riguarda il lavoro in nero, si tratta di un lavoratore che si occupa di panificare e una commessa della rivendita. La polizia locale ha stabilito una sanzione da sette mila euro: ora l’Ats dovrà stabilire l’idoneità dei locali e la loro agibilità.

