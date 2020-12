Minacce nei parchi con coltello e pistola

Rapine seriali ai danni di minori: un arresto Preso un 17enne che, con due complici, è accusato di essersi reso protagonista di una serie di rapine seriali ai danni minori a Osio e Brembate.

Una banda, per lo più di minorenni, dedita a rapine seriali ai danni di altri minorenni in provincia di Bergamo con tanto di coltello e pistola. I carabinieri di Treviglio, nel pomeriggio di mercoledì 2 dicembre, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Brescia a carico di un 17enne della Bassa bergamasca che, con altri due giovani di 20 e 17 anni, tutti di origine senegalese, di cui uno già arrestato a fine settembre, si erano resi autori di diverse rapine ai danni di coetanei frequentatori del Luna Park stagionale di Brembate, nei mesi di luglio e agosto.

Il 29 settembre scorso era già stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico un 20enne di Brembate, a conclusione delle indagini condotte dalla compagnia di Treviglio e della stazione di Osio Sotto su una serie di rapine compiute tra i mesi di luglio e agosto nei parchi pubblici dei comuni di Osio Sotto e Osio Sopra ai danni di minori minacciati di morte con una pistola e un coltello.

I tre sono imputati per diversi episodi di cui si sono resi protagonisti: una rapina commessa in un parco di Osio Sotto il 16 luglio 2020 dal minorenne, in danno di due ragazzi, un 23enne e un minorenne di Boltiere minacciati con un coltello e costretti a seguirlo in luogo appartato per consegnare ciò che avevano, denaro contante per 155 euro; una rapina in un parco di Osio Sopra il 9 agosto nei confronti di un minorenne di 14 anni proveniente da Dalmine, fermato mentre tornava a casa in bicicletta e minacciato di morte con una pistola, per portargli via un telefono cellulare e una banconota da 10 euro; una rapina il 13 agosto in un altro parco di Osio Sopra, ai danni di tre minorenni del posto, costretti sotto la minaccia di una pistola a seguire i rapinatori in una stradina buia ed appartata per consegnare i pochi euro che avevano in tasca.

Il minore arrestato ieri è stato collocato in una comunità dove rimarrà a disposizione dei magistrati per l’interrogatorio di garanzia.

