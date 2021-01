Nella Bergamasca un caso positivo

alla variante inglese del coronavirus Asst Bergamo Ovest, in uno dei punti di raccolta «drive through» è stato trovato un tampone positivo alla variante inglese. Si tratta di una persona rientrata dalla Gran Bretagna che si è sottoposta ai controlli obbligatori.

Covid, trovato un caso positivo alla cosiddetta «variante inglese» in un point dell’Asst Bergamo Ovest. Non si tratta di un paziente ricoverato, ma di una persona rientrata dalla Gran Bretagna che si è sottoposta a un tampone in modalità «drive through» in uno dei punti di raccolta predisposti dall’Asst Bergamo Ovest (Treviglio, Ponte San Pietro, Martinengo e Dalmine). A quanto si apprende, la persona era tornata in Italia un paio di settimane fa e si era sottoposta ai controlli obbligatori previsti per i rientri dal Regno Unito. Analisi approfondite hanno confermato la positività alla variante.

