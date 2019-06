Nell’area abbandonata dei rave party

futuro nella logistica ed elettrodomestici L’area della ex Tnt di Verdellino di nuovo all’asta: in vendita a 10 milioni di euro. Due operatori in pista per l’acquisto.

È arrivata l’ora anche per la vendita a Zingonia, nei confini di Verdellino, dell’ex area della Tnt, salita nel 2013 agli onori delle cronache perché è stata la sede di un grande rave party abusivo. Si tratta di un’area gigantesca per gli standard del territorio, della superficie di 100 mila metri quadri in parte occupati da capannoni, e considerata fortemente strategica: è infatti collegata attraverso uno scalo ferroviario (da riattivare) alla linea ferroviaria Bergamo-Treviglio.

Ex proprietà di una società fallita di Torre del Greco (Napoli), l’immobile, che si trova in via Anedari, era finito all’asta a febbraio al costo base di 17 milioni di euro, e con una offerta minima di 13. Allora, come era prevedibile, nessuno si era fatto avanti contando su una nuova asta con cifre ribassate. E così sarà.

«Si attende – afferma il curatore fallimentare Domenico De Falco – un ribasso del 20% sull’offerta minima». Quindi la cifra finale dovrebbe attestarsi intorno ai 10 milioni, ritenuta più abbordabile. E non a caso si sono già fatti avanti due importanti operatori per un eventuale acquisto: «Si tratta – rivela il sindaco di Verdellino Silvano Zanoli – di una logistica e di un grande distributore di elettrodomestici interessato anche all’utilizzo dello scalo ferroviario». La data per la prossima asta viene data per probabile all’inizio di luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA