No, a Treviglio non c’è il set di un film

Si sposa un vero marinaio Usa Al classico abito da sposo ha preferito la divisa color «blue navy» della Marina statunitense nella quale presta servizio, catalizzando inevitabilmente l’attenzione di chi ha avuto l’occasione di incrociarlo nel centro di Treviglio e in municipio, dove lunedì scorso si è unito in matrimonio con Elisa Buzzoni.

Randy Rambeau, americano dell’Illinois, sfoggiava con orgoglio quella che è la divisa d’ordinanza della U.S. Navy. L’ha scelta per una cerimonia importante, andata in scena nella sala consiliare e celebrata dalla consigliera Cristina Ronchi. In Marina da 20 anni, Randy è di stanza nella base di St. Louis, nel Missouri, dopo essere stato in servizio come tecnico sonar nei sottomarini, mentre la moglie Elisa, con residenza trevigliese, abita a Brescia. Per loro luna di miele nelle Marche.

