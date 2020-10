Norme anti-Covid, controlli nella Bassa

Bar sanzionati a Romano e Fara Olivana Carabinieri, verifiche sul rispetto delle misure anti contagio nella Bassa Bergamasca. Chiusi per 5 giorni due locali. Multe anche ai clienti.

Nella serata di martedì 20 ottobre i carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia, durante il controllo a due bar, a Romano e in Fara Olivana, dopo aver riscontrato la violazione del divieto di somministrazione al banco di bevande e alcolici, hanno provveduto a sanzionare i titolari e a disporre la chiusura temporanea per 5 giorni delle due attività.

Elevate sanzioni anche ad alcuni avventori, sia per il mancato rispetto della prevista distanza di sicurezza, sia per l’omesso utilizzo obbligatorio della mascherina di protezione delle vie respiratorie. I militari hanno comminato sanzioni pecuniarie per un importo complessivo superiore alle 5.000,00 euro.

I militari della compagnia di Treviglio hanno eseguito diversi controlli nel territorio della Bassa Bergamasca, che saranno ripetuti nei prossimi giorni, per verificare il rispetto delle misure per contrastare la diffusione del virus Covid-19, tra le quali il rispetto del distanziamento sociale, l’uso delle mascherine, il divieto di assembramento.

