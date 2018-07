Nuovo blitz antidroga a Zingonia

Sequestrato un chilo di hashish Giovedì sera i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno eseguito un blitz alle “piazze dello spaccio” nell’area sensibile di Zingonia.

In particolare, a Ciserano, in via Monaco, vicino ai palazzoni Athena, i militari dell’Arma hanno recuperato un kg di hashish costituito da 100 ovuli da 10 grammi ciascuno. La droga intercettata dai Carabinieri era pronta per essere smerciata al dettaglio. Anche dopo l’ultimo maxi blitz del 20 giugno 2018 gli investigatori dell’Arma non hanno allentato la morsa contro il fiorente traffico di sostanze stupefacenti.

Dall’inizio del 2018 sono già diversi i kg di stupefacente (hashish, marijuana, cocaina, eroina, droghe sintetiche, ecc.) a vario titolo recuperato dai militari della Bassa Bergamasca e sottratti alla criminalità, da queste parti in prevalenza in mano agli stranieri, marocchini ed albanesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA