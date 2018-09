Oltre 65 anni di carcere al «Taigar grup»

C’è la condanna per l’omicidio di Palosco Pene per 66 anni ai membri del famigerato gruppo: parteciparono a un raid nella Bassa. La condanna a un anno dall’omicidio.

A un anno esatto dall’omicidio di Ammandeep Singh, il ventiduenne indiano ucciso con un colpo di pistola sotto la sua abitazione a Palosco, sono arrivate le prime condanne. Il gup Massimiliano Magliacani ieri in abbreviato ha condannato 5 indiani orbitanti attorno al famigerato «Taigar grup» (girava una foto sui social con i membri in posa con mazze da cricket, asce e mannaie), infliggendo pene per 66 anni. L’omicidio giusto un anno fa.

