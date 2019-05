Omicidio di Palosco, chiesti 25 anni

per il mandante del «Taigar grup» Chiesti 25 anni per Jonny, il mandante dell’omicidio di Palosco: già cinque le condanne per oltre 60 anni di reclusione.

Il pm Emanuele Marchisio ha chiesto la condanna per omicidio e detenzione di armi a 25 anni per Sandhu Bhupinderejeet Singh, 28 anni, detto Jonny, considerato il mandante dell’assassinio di Ammandeep Singh a Palosco.

Ammandeep Singh, indiano di 22 anni, ha perso la vita il 10 settembre 2017 sul balcone di casa a Palosco, colpito da una pallottola partita dalla pistola che i rivali del «Taigar Grup» (il nome da una foto sui social con i membri in posa con mazze da cricket, asce e mannaie) avevano portato con loro in un rimbalzo di raid punitivi tra due bande che andava avanti da mesi.

Cinque le condanne fino a oggi con pene per oltre 60 anni di reclusione per cinque componenti del gruppo. Hardeep Singh, detto Deepa, è stato condannato come esecutore materiale (14 anni e 8 mesi), ma Jonny è ritenuto il mandante dell’uccisione. Altri quattro sono già stati condannati: Baksish Singh, detto Prince (11 anni e 4 mesi); Hardeep Singh detto Happy e Amanpreet Singh detto Aman (ciascuno 9 anni e 4 mesi); e Harpinder Lally (12 anni).

