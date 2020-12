Operaio ferito gravemente a un piede

mentre spinge il pick-up impantanato Infortunio nel tardo pomeriggio di martedì 29 dicembre a Morengo.

Un operaio di 20 anni è rimasto ferito verso le 17,30 di martedì 29 dicembre a Morengo, lungo una strada sterrata nei pressi della provinciale 129. In corso d’accertamento la dinamica e le cause dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, dipendente di una ditta che lavora per conto dell’Enel, era arrivato nella zona con un collega per svolgere alcune verifiche su una linea elettrica. I due sarebbero rimasti impantanati con il pick-up, così il 20enne sarebbe sceso per spingere il mezzo: durante questa operazione ha riportato una grave ferita a un piede. Sul posto il personale del 118, che ha prestato le prime cure al ferito e l’ha trasportato in ospedale in codice rosso, e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso. Sul posto anche i sindaci di Morengo e Pagazzano, Amilcare Signorelli e Daniele Bianchi.

