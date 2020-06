Travolto da sacchi in carta industriali

Operaio portato in elisoccorso a Brescia Un 22enne è stato travolto da una pila di sacchi in carta industriali nella ditta in cui lavora a Romano di Lombardia. Trasportato agli Spedali Civili per alcuni accertamenti.

È stato travolto da una pila di sacchi in carta industriali che stava sistemando con un collega ma è riuscito a liberarsi da solo del peso e si è rialzato con le sue forze. L’incidente, che ha coinvolto un operaio di 22 anni, si è verificato intorno alle 8.30 di giovedì 18 giugno, alla ditta Mondì Italia srl di via Balilla 32 a Romano di Lombardia. Due operai dell’azienda che produce sacchi di carta industriali stavano facendo delle sistemazioni a dei bancali quando una pila di sacchi in carta industriali (1.30 x 1.30) che si trovava vicina è scivolata da un pallet e ha leggermente colpito alla spalla uno dei due ma ha invece travolto e schiacciato il 22enne. Lo stesso si è però liberato dal peso alzandosi con le proprie forze, ma manifestando difficoltà respiratorie. È stato quindi portato agli Spedali civili di Brescia con l’elisoccorso per alcuni accertamenti. Sul posto sono sopraggiunti anche i tecnici Ats Bergamo e i Carabinieri di Romano. L’altro operaio non ha ricevuto cure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA