Osio Sotto, rifiuti abbandonati in strada

Le foto-denuncia di una lettrice Quattro mucchi di sacchi lasciati tra via Don Manzoni e via Levate. Incivili all’opera anche lungo la greenway tra Valverde e via Baioni.

Quattro mucchi di sacchi di rifiuti abbandonati in strada nel giro di un centinaio di metri. Succede a Osio Sotto, tra via Don Manzoni e via Levate, come testimoniano le foto che ci ha inviato una nostra lettrice questa mattina, domenica 14 luglio. «Sarà mai possibile trovare una soluzione a questa inciviltà ingravescente?», si chiede la signora. Ma gli incivili annidano ovunque, come testimonia un altro scatto, inoltratoci da un’altra lettrice, che si è imbattuta in cumulo di bottiglie di plastica e altra immondizia a Bergamo, lungo la greenway tra Valverde e via Baioni.

