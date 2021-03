Over 80, cambio di sede

da Antegnate e Treviglio

Una comunicazione importante per i cittadini che hanno effettuato la prima dose del vaccino il 28 febbraio ad Antegnate.

I cittadini over 80 prenotati sul Sistema regionale che hanno ricevuto la prima dose del vaccino ad Antegnate, domenica 28 febbraio, riceveranno la seconda dose presso la Fiera di Treviglio, domenica 21 marzo. L’Asst Bergamo Ovest, al fine di migliorare il confort dei cittadini «over 80» che si sottoporranno alla seconda dose domenica 21 marzo, cambia la sede, da Antegnate a TreviglioFiera.

«Gli over 80 di tutta la provincia che domenica 28 Febbraio furono convocati all’Antegnate Gran Shopping tramite sms da Aria per l’inoculazione della prima dose, dovranno perciò presentarsi a Treviglio, ingresso da Via Casirate Vecchia, angolo via Murena, nella sede della Fiera, per la seconda dose alla stessa ora dell’appuntamento precedente, anche se non arrivasse l’sms di convocazione» spiega l’Asst Bergamo Ovest.

Per facilitare le operazioni di accettazione, tutti gli over 80 potranno preventivamente scaricare e compilare «Anamnesi e Consenso» del vaccino Pfizer da urly.it/3bxq4 «Si chiede di rispettare rigorosamente l’orario di presentazione» continua l’Asst Bergamo Ovest.

Gli utenti dei sei Comuni della Fascia Arancione che hanno invece prenotato sull’app dell’Asst www.prenotavaccino.app si recheranno all’Antegnate Gran Shopping per la seconda dose.

