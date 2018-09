Perde il controllo al supermercato

Poi fugge con l’auto: è grave Un quarantenne perde il controllo al supermercato Conad di Romano: poi sale in auto e si ribalta dopo 500 metri. È grave.

P rima ha perso il controllo al supermercato poi, dopo aver pagato alle casse la spesa, è salito sull’auto ma dopo 500 metri ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato. È accaduto a Romano nella mattinata di lunedì 24 settembre intorno alle 11. L’uomo, un 40enne di origine marocchina, si è rivolto ai clienti e al personale del supermercato Conad di via Isonzo con toni accesi, visibilmente alterato dall’alcol. Poi ha pagato la sua spesa e si è allontanato in auto, una Opel Astra. Il veicolo però si è ribaltato a circa 500 metri dal supermercato in via Colombera. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Treviglio, la Polizia locale, i Vigili del fuoco, un’ambulanza e un’auto medica. L’uomo era cosciente ma è stato necessario sedarlo: è stato poi trasportato in ambulanza in codice rosso, il più grave.

