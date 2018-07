Pioggia, code e incidente a Entratico

Traffico bloccato su molte strade La pioggia non ha aiuta, soprattutto nell’ora di punta, e quando ci si mette pure un incidente il traffico va completamente in tilt.

Asse interurbano da Seriate, Valle Cavallina, Basso Sebino: sono le zone in cui nel tardo pomeriggio di lunedì 16 luglio il traffico è particolarmente difficoltoso. Tutto bloccato in Valcavallina, soprattutto nella zona di Entratico, a causa di un tamponamento tra due auto. È intervenuta un’ambulanza e un’automedica: dalle prime informazioni è rimasto ferito un uomo di 29 anni, incastrato nell’auto e liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Non è in pericolo di vita.

Il gruppo Facebook Statale 42 consiglia percorsi alternativi anche se an causa del maltempo è difficile trovare strade poco trafficate. Lunghe code anche sull’asse interurbano dallo svincolo di Grassobbio fino a San Paolo d’Argon. Code anche nel tratto cittadino tra Longuelo e il rondò dell’autostrada A4. Traffico molto intenso anche nel Basso Sebino e soprattutto nella zona di Sarnico.

