Pontirolo, malore sul lavoro

Muore un uomo di 56 anni È successo la mattina di martedì 18 dicembre in una ditta del paese della Bassa Bergamasca.

Un malore fatale ha colpito un uomo di 50 anni che stava lavorando in una ditta di Pontirolo Nuovo nella Bassa Bergamasca. L’uomo si è sentito male verso le 6.40, i soccorsi giunti sul posto in via Fornasotto, 3 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Treviglio e i tecnici dell’Ats di Bergamo.

