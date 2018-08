Rogo del fienile della cascina Guerra

Cortenuova, le fiamme lo distruggono Le fiamme domate dai vigili del fuoco di Romano in azione intorno alle 14 di martedì 21 agosto in località Santa Maria del Sasso.

Vigili del fuoco di Romano in azione alle 14 di martedì 21 agosto a Cortenuova: la cascina Guerra nella frazione di Santa Maria del Sasso ha preso fuoco e i pompieri sono sul posto per domare le fiamme. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio: a prendere fuoco il fienile. Ancora da accertare le cause, la struttura è andata completamente distrutta.

Il fienile del cascinale è nella campagna di Cortenuova: quando sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, le fiamme avevano già avvolto e distrutto tutta la struttura. Ancora da stabilire le cause, ma sarebbe escluso il dolo: la cascina Guerra è una delle storiche strutture della zona. Sul posto anche i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA