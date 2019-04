Presa coppia di spacciatori nella Bassa

Scambio di dosi di eroina a Cortenuova Arrestato un 47enne tunisino e la sua compagna 34enne marocchina a Cortenuova: spacciavano eroina dall’auto.

Nel corso della mattinata di venerdì 19 aprile i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un 47enne tunisino, domiciliato a Cortenuova, nullafacente, pregiudicato, irregolare sul territorio nazionale, già sottoposto per lo stesso reato alla misura cautelare dell’obbligo di firma. Nella stessa circostanza è stata denunciata in stato di libertà per concorso nel medesimo reato, la compagna 34enne di origini marocchine.

L’arresto è scaturito a seguito di una mirata attività di Polizia Giudiziaria svolta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviglio, nel comune di Covo in un’area dedita allo smercio di stupefacente.

La coppia giungeva nella zona di spaccio a bordo di un’autovettura Toyota Yaris e veniva immediatamente avvicinata da un’acquirente, al quale cedevano una dose di eroina. L’intervento tempestivo da parte dei militari ha consentito di interrompere l’attività criminosa e sequestrare la dose di eroina. L’acquirente, un 34enne cittadino indiano, è stato segnalato quale assuntore di stupefacenti alla competente Prefettura di Bergamo. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’arrestato è stato temporaneamente ristretto nel proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida al Tribunale di Bergamo.

